Есть новые тренды: эксперты рассказали, куда туристы поедут на майские

Спрос среди уральских туристов смещается в сторону соседних регионов. На майские праздники многие поедут отдыхать в соседние области, а также в Карелию и Санкт-Петербург, Калининград и Татарстан. Кроме того, в этот период стартуют полеты в Турцию.

«На майские традиционно будет Москва, Санкт-Петербург, республики Северного Кавказа. В последние годы меняется структура потребления в части детского и семейного отдыха на период каникул и длинных выходных. Спрос смещается в сторону соседних регионов. То есть жители Челябинской области едут к нам, жители Свердловской области – в Челябинскую и так далее», – рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин добавил, что хитом весенне-летнего сезона в этом году будет Карелия. «Это будет новый устойчивый тренд, тем более логистика понятна, заодно можно Санкт-Петербург посмотреть. В майские будет Калининградская область, Татарстан, Крым (он будет дешевле Краснодарского края). Беларусь востребована и удобна», – назвал Барзыкин тенденции сезона.

Из зарубежных направлений самым популярным будет Турция, куда с конца апреля стартует большинство полетных программ из Екатеринбурга. «Основной сезон средиземноморский начинается с последних чисел апреля. Майские праздники – это даты высокого спроса, цены низкими не будут. Но море еще не прогрето, хорошие предложения можно поискать», – добавил Михаил Мальцев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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