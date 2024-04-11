Уральцы разобрали почти все билеты на поезда в Москву и Казань на майские праздники

В продаже почти не осталось билетов на поезда из Екатеринбурга до Москвы и Казани на первые майские праздники. По словам представителей туротрасли, именно эти направления входят в топ-3 на длинные выходные.

По данным сервисов бронирования, на 28 апреля из Екатеринбурга остались лишь единичные билеты до Казани. Это либо места на верхних полках, либо в поездах, которые едут дольше. Все удобные варианты уже разобрали. Билет в плацкарт стоит от 2,8 тысячи рублей, в купе – от 8,5 тысячи рублей. Аналогичная ситуация и с поездами, которые следуют в Москву. Отдельные билеты можно найти в плацкарте (от 4 тысяч) и купе (от 8,5 тысяч). На вторые майские праздники – с 9 по 12 число – мест тоже остается немного.

Как ранее писал «Новый День», в топ-3 российских направлений на майские выходные входят Сочи, Казань и Москва. На морское побережье уральцы, конечно, полетят на самолете. На сегодняшний день билет на пиковые даты в Сочи стоит от 16 тысяч рублей (в одну сторону). В топе зарубежных направлений – Египет, ОАЭ и Турция. Туры туда стоит от 100 тысяч рублей на двоих.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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