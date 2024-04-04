В топ-3 морских направлений вошли Египет, ОАЭ и Турция: сколько стоит отдохнуть на майские

На майские праздники уральские туристы выбирают морские зарубежные курорты и короткие экскурсионные программы по России. В топ попали Египет, ОАЭ и Турция, а также Сочи, Москва и Санкт-Петербург.

«На майские праздники все традиционно. Туристы выбирают теплое море либо короткие экскурсии. В топ с вылетом из Екатеринбурга вошли Египет, ОАЭ, и свою долю занимает Турция, потому что цены там в этот период ниже, зато есть «все включено», хорошая анимация и концертные программы. Также из Екатеринбурга сохраняется полетная программа на Пхукет и добавляется перелет на вьетнамский Нячанг, – рассказала «Новому Дню» директор сети турагентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Топ направлений по России – это, конечно, Сочи и короткие экскурсионные программы в Казань, Москву и Санкт-Петербург. Последние туристы обычно организовывают самостоятельно».

За границу дешевле, чем за 100 тысяч рублей на майские праздники улетать не получится. По данным системы бронирования одного из крупных федеральных туроператоров, самым экономичным вариантом будет Турция. Так, если вылетать 27 апреля, тур на двоих обойдется в 125 тысяч рублей за 5 ночей в отеле 4*. Тур с вылетом 8 мая можно найти за 110 тысяч рублей на 5 ночей (отель 3*), варианты размещения в хороших отелях 5* начинаются от 130 тысяч рублей на двоих.

Путевки в ОАЭ на майские праздники стоят от 145 тысяч рублей за двоих на 4 ночи в городские отели 3* без питания, либо на завтраках. Отели на первой береговой линии стоят от 165 тысяч рублей за 4 ночи.

В Египет туры продают на 7 ночей. В период майских праздников отдых на двоих обойдется в 170 тысяч рублей на «все включено» в отеле 3*, от 180 тысяч рублей – в отелях категории 4-5*.

Варианты по России существенно дешевле. На туроператорских сайтах можно найти предложения отдохнуть в Москве или Санкт-Петербурге за 40 тысяч рублей на двоих за 3-4 ночи. Перелет из Екатеринбурга и обратно включен. Правда, жить придется в хостеле либо в отеле 2*.

Туры в самые простые гостиницы Сочи стартуют от 60 тысяч рублей за 4 ночи на двоих. Впрочем, если вы задумались о поездке только сейчас, то только авиабилеты в пиковые даты (28 апреля – 1 мая, 9-12 мая) будут стоить столько же: от 60 тысяч рублей на двоих за перелет из Екатеринбурга и обратно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube