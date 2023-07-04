Свердловчан попытаются убедить чаще покупать молоко

Власти Свердловской области работают над тем, чтобы цены на молоко местных производителей в магазинах снизились, а люди начали чаще его покупать. Так аграриев хотят защитить от падения закупочных цен на молоко. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции министр АПК региона Анна Кузнецова.

По ее словам, снижение закупочных цен – явление, которое уже несколько месяцев наблюдается во всех регионах страны, Свердловская область – не исключение. «Мы провели достаточно много встреч и с производителями, и с переработчиками, и с торговыми сетями. Чтобы потребители почувствовали снижение цены и более активно приобретали молочные продукты местных производителей. В июне мы выдали производителям дополнительно субсидии на 101 млн рублей», – рассказала она.

Напомним, эту проблему в заксо обсуждали еще в апреле. Тогда Анна Кузнецова заявила, что перед министерством стоит задача – сохранить для местных производителей хотя бы минимальную рентабельность. Она уточнила, что объем поддержки рассчитывается, исходя из средней себестоимости молока по региону, она сейчас официально составляет 25,08 рубля за литр. «Но есть, конечно, и те, у кого и 28, и 29, и 30», – признала министр. Председатель комитета заксо по АПК Михаил Копытов заявил, что уральцы потребляют недостаточно молока, и нужно стимулировать их пить его чаще – особенно детей. Такая программа планировалась, сказал он. Однако она до сих пор не запущена. Власти пытаются сохранять баланс между сельхозпроизводителями, переработчиками и торговыми сетями. При этом цены на молочные продукты на полках магазинов только растут.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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