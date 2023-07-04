Из заксо ушел старейший коммунист

Заксобрание Свердловской области досрочно прекратило полномочия депутата от КПРФ Николая Коробейникова. Как уже сообщал «Новый День», депутат подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с семейными обстоятельствами.

74-летний Коробейников до избрания депутатом работал на Невьянском механическом заводе, затем преподавал в Невьянском механическом колледже и Уральском горнозаводском училище имени Демидовых. В 2021 году прошел в заксо по списку КПРФ. Уже завтра КПРФ назовет имя того, кому перейдет вакантный мандат.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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