На Урале шести компаниям дали эксклюзивное право заниматься газовым оборудованием в квартирах и домах

Шесть компаний на Урале получили эксклюзивное право заниматься техобслуживанием домового и внутриквартирного газового оборудования свердловчан. Правильно начнет действовать с 1 сентября этого года. В список попали АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», АО «ГАЗЭКС», АО «Регионгаз-инвест», АО «Екатеринбурггаз», ООО «АльфаСтрой» и ГУП СО «Газовые сети».

Власти региона объясняют, что нововведение продиктовано соображениями безопасности – в том числе финансовой, так как, по их мнению, теперь газовым оборудованием будут заниматься только профессионалы, которые не станут навязывать дополнительные услуги. Кроме того, сообщили в департаменте информполитики, лжегазовикам станет сложнее проникать в квартиры уральцев, хотя что именно им помешает, неясно.

Ранее «Новый День» рассказывал, как отличить настоящего газовика от мошенника.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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