«Один звонок выведет самозванца на чистую воду». Как распознать лжегазовика (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники МЧС вместе с представителями АО «Екатеринбурггаза» провели сегодня профилактический рейд. Они проверили газовое оборудование в квартирах домов на улицах Луначарского и Тверитина. Во время проверки горожанам напомнили, что часто мошенники выдают себя за газовиков или сотрудников МЧС.

Как отличить настоящих газовиков от мошенников

«Они приходят и предлагают оборудование: огнетушители, дымовые пожарные извещатели. Ни в коем случае не нужно покупать оборудование у таких сотрудников. Мы только рекомендуем гражданам, что такое можно самостоятельно приобрести. Можно уже насторожиться, если «сотрудник МЧС» что-то предлагает купить лично у него. Не нужно это оборудование у него покупать», – рассказала «Новому Дню» государственный инспектор Екатеринбурга по пожарному надзору Юлия Шархун.

То же касается и газового оборудования. Даже если что-то нужно установить или поменять – это оформляется через кол-центр. Затем назначается день и время, когда придет специалист, рассказала старший мастер службы домовых сетей АО «Екатеринбурггаз» Татьяна Яровая.

Как проходил рейд – в нашем видео.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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