В Екатеринбурге начали проверять газовое оборудование

В Екатеринбурге начались массовые проверки газового оборудования в многоквартирных жилых домах, об этом сообщают жители города со ссылкой на данные управляющих компаний.

Ранее поручение газовикам дал мэр уральской столицы Алексей Орлов. Он попросил коммунальщиков проверить газовое оборудование дополнительно после трагедии в Нижнем Тагиле. Напомним, на прошлой неделе там произошло обрушение жилого дома на Вагонке. Предположительно там произошел взрыв газа. В настоящий момент ведется расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не соответствующих правилам безопасности. В результате обрушения погибли 10 человек.

Ранее «Новый День» рассказывал, как отличить настоящих газовиков от мошенников.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube