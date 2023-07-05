В Свердловской области всплеск ДТП с участием детей: с начала года – 153 таких аварии

С начала года на свердловских дорогах произошло 153 ДТП с участием детей, что на 15% больше, чем годом ранее. Трое детей погибли, 162 получили травмы. С началом каникул количество аварий традиционно увеличивается.

За последнюю неделю ежедневно ГИБДД регистрирует 3-4 ДТП с участием детей. Иногда несовершеннолетние сами провоцируют аварии, переходя дорогу в неустановленном месте или переезжая дорогу, не спешиваясь. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, вчера тоже произошло три аварии с участием детей. В Ирбите автомобиль «Хенде» наехал на 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу не по зебре. Ребенок – в реанимации. Госавтоинспекторы установили, что он бежал встречать маму с остановки. В Екатеринбурге накануне «Хенде» наехала на 12-летнего мальчика, который тоже переходил дорогу в неустановленном месте. У мальчика – перелом руки и травма живота. В Нижнем Тагиле «десятка» пыталась увернуться от столкновения с 13-летним подростком на самокате, но избежать этого не удалось. Ребенок госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает, что родители должны учить своих детей правилам дорожного движения, оценивать расстояние до приближающегося транспорта, кататься на самокатах и велосипедах с соблюдением ПДД и так далее. В случае несоблюдения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних для законных представителей предусмотрена административная ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ. А водителям напоминают, что дети во время каникул большую часть времени находятся на улице, поэтому нужно быть бдительнее на дорогах.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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