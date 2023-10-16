С начала года в Екатеринбурге 115 детей пострадали в ДТП

В Екатеринбурге с начала года произошло 109 аварий с участием детей. В них 115 несовершеннолетних получили травмы, а один ребенок погиб, сообщили в городской Госавтоинспекции.

В целом по Свердловской области количество аварий с участием детей растет, в этом году их на 15% больше, чем в прошлом. В Екатеринбурге число ДТП остается примерно на том же уровне: за весь 2021 год было зарегистрировано 154 аварии с детьми, за 2022 год – 143 аварии. Чаще всего в ДТП попадают дети-пешеходы, чуть реже – дети-пассажиры. Также в последние годы больше становится аварий с участием несовершеннолетних, которые ехали на самокатах и велосипедах.

В преддверии каникул сотрудники ГИБДД проведут в школах и детсадах Екатеринбурга профилактические мероприятия. Рядом со школами будут выставлены скрытые патрули, которые проконтролируют соблюдение детьми правил дорожного движения. Кроме того, инспекторы обследуют улицы рядом с образовательными организациями и зонами досуга в поисках несанкционированных переходов.

Родителей просят перед каникулами еще раз поговорить с детьми о правилах безопасного поведения на улице. Напомним, что опасно выходить на дорогу из-за стоящей машины, переходить на красный, смотреть в телефон или отвлекаться на музыку в наушниках. На одежде детей должны быть световозвращающие элементы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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