Вакантный мандат в заксо перейдет внуку застройщика Владимира Конькова

Бюро Свердловского областного отделения КПРФ решило передать вакантный мандат депутата областного заксо Станиславу Блохину, члену КПРФ с 2014 года. Об этом сообщил первый секретарь обкома Александр Ивачев в соцсетях.

Станислав Блохин – вице-президент строительной корпорации «Маяк», внук ее создателя Владимира Конькова, тоже бывшего депутата от КПРФ.

Напомним, накануне заксобрание досрочно прекратило полномочия 74-летнего депутата от КПРФ Николая Коробейникова. Он подал заявление об уходе в связи с семейными обстоятельствами. Поскольку Коробейников был избран по партийному списку, довыборы не понадобились: КПРФ сама решила, кому передать освободившийся мандат.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»