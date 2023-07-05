На Урале появилась первая автолавка для торговли там, где нет магазинов

В Алапаевском районе появился первый передвижной магазин, который будет привозить товары первой необходимости в малонаселенные и труднодоступные деревни.

Как сообщили в ДИПе, затраты коммерсанту, который взял на себя эту задачу, были компенсированы за счет регионального и местного бюджетов. В районной администрации уже утвердили график работы автомагазина. Он будет регулярно приезжать в Маёвку, Молтаево, Кулигу, Ермаки, Верхний Яр, Бучину.

Всего в 2023 году бюджет выделил почти 11 миллионов рублей на приобретение 4 передвижных магазинов.

Как уже сообщал «Новый День», год назад в Свердловской области насчитывался 521 населенный пункт, где нет ни магазинов, ни киосков. В 126 из них живет от 1 до 10 человек, в 135 – от 11 до 50 человек, в 39 – от 51 до 100.

Алапаевск, Елена Владимирова

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