«Людей кормим лебедой»: министра АПК раскритиковали за отсутствие магазинов на селе

Министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева раскритиковали на заседании заксобрания за отсутствие торговых точек в сельской местности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня министр выступал перед депутатами с докладом о состоянии торговли в регионе. Бахтерев сообщил, что по обороту розничной торговли Свердловская область входит в пятерку лидеров по стране, оборот за 2021 год – 1,2 трлн рублей. Также в регионе высокая обеспеченность торговыми площадями на душу населения. В сельской местности, по словам министра, она за год выросла на 6%, а претензий на качество обслуживания в министерство не поступало.

Бахтереву тут же ответил депутат Вячеслав Вегнер: «А я скажу вам, почему претензий на качество обслуживания не поступало! Более 500 населенных пунктов лишены какой-либо торговли, люди фактически находятся на подножном корму, мы их кормим лебедой. У депутатов из сельской местности – десятки, сотни, тысячи обращений, что люди не обеспечены торговым обслуживанием».

Артем Бахтерев в ответ сообщил, что из 521 населенного пункта, где нет магазинов, в 126 живет от 1 до 10 человек, в 135 – от 11 до 50 человек, в 39 – от 51 до 100. В 150 случаях магазины расположены на расстоянии 1 км и меньше от границы населенного пункта. «На комитете мы определили, что останавливаемся на 200 населенных пунктах, где расстояние до ближайших магазинов – более 5 км, и прорабатываем в рамках созданной рабочей группы», – заявил министр.

Спикер Людмила Бабушкина в ответ отметила, что торговое обслуживание должно быть в каждом селе и деревне, другое дело – что какими-то из них надо заняться в первую очередь, какими-то – во вторую.

К критике министра присоединился эсер Армен Карапетян, который заявил, что неважно, сколько людей живет в той или иной деревне. «Они каждый день есть хотят! Эти люди – наши наши избиратели! Что вы нам тут сказки рассказываете, что все хорошо!», – возмутился он.

В результате депутаты проголосовали за то, чтобы принять доклад министра к сведению, но предложить областному правительству совместно с главами МО разработать план мероприятий по обеспечению продуктами питания жителей населенных пунктов, где отсутствуют торговые точки.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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