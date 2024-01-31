Для труднодоступных деревень Урала закупят пять автолавок

В 2024 году областное правительство выделит 13 миллионов рублей на покупку «магазинов на колесах» для труднодоступных и удаленных деревень Ирбитского, Артинского, Тугулымского, Байкаловского и Алапаевского районов.

Как сообщает ДИП, только в Ирбитском районе из 103 населенных пунктов 42 – малонаселенные, отдаленные и труднодоступные. В 2024 году здесь запланировано приобретение уже второй автолавки, первый автомагазин за 3,9 миллиона рублей купили в 2023 году, он уже обслуживает почти тысячу человек.

«Приобретение автолавок позволяет поддержать малый и средний бизнес, а также выполнить важную социальную функцию по обеспечению жителей труднодоступных деревень продуктами питания и необходимыми продовольственными товарами. Ассортимент автолавок достаточно широкий, кроме того, люди всегда могут делать заявки на доставку необходимых товаров», – отметила замминистра АПК и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская.

Напомним, в 2022 году теперь уже бывший министр АПК Артем Бахтерев докладывал депутатам заксо, что в Свердловской области нет магазинов более чем в 520 населенных пунктах. Из них в 126 деревнях живет от 1 до 10 человек, в 135 – от 11 до 50 человек, в 39 – от 51 до 100.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube