Из кардиоцентра Екатеринбурга из-за пожара эвакуировали 285 человек (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня утром начался пожар в Уральском институте кардиологии. Из здания эвакуировали 285 человек, из которых 165 – пациенты. Наиболее сложных больных увезли в другие больницы.

«На площади 20 кв. м в корпусе лечебного учреждения произошло возгорание в подвальном помещении. Информации о пострадавших не поступало, – сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. – В 8:45 пожар был локализован. В 9:26 огнеборцы ликвидировали открытое горение. В тушении пожара участвуют 42 человека и 13 единиц техники».

Как передает корреспондент «Нового Дня» с места событий, сейчас пожар уже потушен, идет разбор конструкций. В здание пока никого не пускают. Проводится вентиляция помещений от дыма. Пациенты и персонал расположились пока на газонах и на скамейках возле кардиоцентра.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Ольга Тарасова

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