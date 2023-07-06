В загоревшемся Институте кардиологии потеряли главврача

Во время пожара в кардиоцентре в Екатеринбурге главврача учреждения Яна Габинского не было на рабочем месте. Более того, сотрудники Уральского института кардиологии не видели его уже некоторое время.

Источник в больнице предполагает, что главный врач может находиться в отпуске, кардиолог часто проводит его в США – там у Габинского живет брат. «Пандемию, по некоторым данным, он тоже пережидал в Штатах», – сказал сотрудник кардиоцентра.

В минздраве, которому подведомственно учреждение, не смогли пояснить, где находится Габинский, посоветовав обращаться в институт, но там также не дали информации.

Напомним, утром в подвале центра произошел пожар. 285 человек были экстренно эвакуированы, среди них 165 – пациенты. Наиболее сложных больных развезли по другим медучреждениям.

Екатеринбург, Елена Сычева

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