На Урале снова подорожали картофель и морковь

В Свердловской области уже несколько недель растут цены на некоторые виды овощей, прежде всего – картофель и морковь. Как сообщает Свердловскстат, за неделю кило картофеля подорожало на 17,4%, сейчас за него просят в среднем 46 руб. 87 коп. Морковь стала дороже на 6,9% и теперь стоит 66 руб. 63 коп. Капуста поднялась в цене до 57 руб. 41 коп.

С другой стороны, стали еще дешевле свежие огурцы (104 руб. 65 коп.) и помидоры (118 руб. 74 коп.). Практически не изменились за неделю цены на бананы (106 руб. 51 коп.), свеклу (50 руб. 70 коп.) и лук (60 руб. 96 коп).

Добавим, на этой неделе областной министр АПК Анна Кузнецова заявила, что овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. «В этом году наблюдаем снижение цен на овощи. Благодаря прошлогоднему урожаю есть большой запас овощей, которые начали заканчиваться в июне», – сказала она. Напомним, самые высокие цены на овощи были зафиксированы летом 2021 года. Тогда картофель в среднем стоил 71,26 рубля за килограмм, морковь – 92,74 рубля. В то же время капусту можно было купить за 35,94 рубля, лук – за 33,39 рубля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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