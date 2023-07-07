Стало известно, чем отравились дети в Первоуральске

Дети в Первоуральске, которые выпили пивной напиток и попали в больницу, отравились именно этанолом, а не контрафактом. Об этом «Новому Дню» сообщили в больнице. «Был проведен анализ, который показал, что они отравились этанолом. То есть они просто перепили», – сказал собеседник агентства.

Помимо четверых, которые обратились за помощью сразу, к вечеру в медучреждение пришли еще трое с симптомами отравления. Сейчас состояние всех детей стабильное, включая двоих, которых сначала поместили в реанимацию, вскоре все будут выписаны.

Первоуральск, Екатерина Норсеева

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