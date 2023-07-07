Тело утонувшего в Первоуральске подростка нашли в 40 метрах от берега

В Первоуральске обнаружено тело 16-летнего подростка, который утонул накануне вечером.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, тело было найдено водолазом Константином Титовым на глубине около 2,5-3 метров, примерно в 40 метрах от берега. «Предварительно ЧП не носит признаков криминала. 16-летний подросток по имени Степан уже опознан, на учете в ПДН он и его многодетная семья не состояли. Воспитанием занималась мать, которая также воспитывает троих дочерей, до момента трагедии конфликтов в семье не было.

Учитывая, что в предстоящие дни жаркая погода будет только усиливаться, многие взрослые и дети отправятся на водоемы. Прошу проявлять бдительность на отдыхе, не злоупотреблять алкоголем и более пристально следить за собственными детьми», – отметил полковник Горелых.

В СУ СКР по Свердловской области проводится процессуальная проверка. «После проведения осмотра места происшествия тело умершего будет направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти (согласно предварительным данным осмотра, внешних признаков криминальной смерти не имеется). Опрошены очевидцы, выполняются иные процессуальные действия. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение», – рассказал представитель ведомства Александр Шульга.

Как уже сообщал «Новый День», подросток накануне отдыхал на берегу одного из первоуральских водоемов с компанией знакомых.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»