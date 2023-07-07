В Первоуральске утонул подросток

Вечером в четверг, 6 июля, на одном из городских прудов Первоуральска утонул подросток.

По неофициальным данным, ему было 16 лет, он отдыхал в компании друзей, сообщает паблик «Инцидент. Первоуральск».

Официальный представитель СУ СКР Александр Шульга подтвердил информацию о гибели подростка. «Проверка проводится Следственным отделом по городу Первоуральск Следственного управления СКР Свердловской области. Тело подростка еще не найдено, ведутся поиски. Все обстоятельства устанавливаются», – сообщил он. Шульга так же уточнил, что погибший не был в одной компании с подростками, которые отравились алкоголем.

Напомним, накануне в Первоуральске десять школьников 11-12 лет отравились алкоголем. В минздраве Свердловской области сегодня утром сообщили, что в больницу поступили десять детей, у семи из них в крови обнаружен этанол в различной концентрации. В Первоуральск выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом, дети осмотрены. Оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное. При полной нормализации состояния дети будут выписаны.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»