Прокуратура начала проверку по факту отравления подростков алкоголем в Первоуральске

Алкоголь подросткам в Первоуральске купила 20-летняя знакомая, сообщает прокуратура Свердловской области, которая начала свою проверку по факту отравления детей пивным напитком.

«По предварительной информации, 6 июля 2023 группа подростков, 2009 г.р. и 2010 г.р., распивали неустановленные напитки на берегу пруда в поселке Пыльная Первоуральска, которые по их просьбе приобрела для них 20-летняя знакомая, – сообщили в пресс-службе прокуратуры. – После распития некоторые из них в связи с ухудшением состояния здоровья были госпитализированы в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительное».

Прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними. Кроме того, предстоит установить место, где подросткам купили алкоголь, и дать правовую оценку действиям 20-летней знакомой. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, вчера в Первоуральске десять детей в возрасте 11-12 лет отравились алкоголем. В минздраве Свердловской области сегодня утром сообщили, что в больницу поступили десять детей, у семи из них в крови обнаружен этанол в различной концентрации. В Первоуральск выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом, дети осмотрены. Оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное. При полной нормализации состояния дети будут выписаны.

Первоуральск, Ольга Тарасова

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