На месте, где отдыхали отравившиеся подростки, нашли бутылки из-под водки, коньяка и пива

Следователи и полиция начали проверку по факту отравления детей алкоголем в Первоуральске. Все подростки были из благополучных семей, на учете в ПДН не стояли. Сыщики при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива.

«Первичная информация об отравлении детей поступила в дежурную часть полиции Первоуральска от фельдшера бригады неотложки в 18:33. Четверо пострадавших были госпитализированы с автобусной остановки «Гора поселка Пильное». Среди госпитализированных – девочка, 2010 г.р., ученица школы № 2, из полной семьи, и ее ровесники – из той же школы, а также из школ №№ 3 и 32. Все эти подростки на учете в ПДН не состоят. Двое из них помещены в детскую больницу, а еще двое с токсическим отравлением – в реанимационное отделение другой больницы, – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Сыщики при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива. По предварительным данным, несовершеннолетние в компании около 10 человек встретились у магазина по улице Гагарина в Первоуральске, откуда отправились гулять. В их компании была совершеннолетняя девушка, которая якобы по просьбе подростков приобрела в торговой точке алкоголь, после чего они отправились на реку Пильную. После распития напитков часть детей почувствовали себя плохо и вынуждены были обратиться за помощью».

В ГУ МВД уточнили, что сейчас в произошедшем разбираются инспекторы ПДН. Начальник свердловского главка МВД направил в Первоуральск дополнительные силы для проведения проверки. Кроме того, полиция устанавливает личность взрослой женщины, которая приобрела для детей алкоголь.

Следственный комитет тоже начал проверку, сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

«В ходе процессуальной проверки, проводимой на предмет возможного наличия признаков ст. 238 УК РФ «Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» принимаются меры к установлению и опросу очевидцев, назначены судебные экспертизы для установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших детей, выполняются иные необходимые процессуальные действия, направленные в том числе на выяснение причин и условий, которые способствовали произошедшему», – сообщили в СУ СКР по региону.

Напомним, вчера в Первоуральске десять детей в возрасте 11-12 лет отравились алкоголем. В минздраве Свердловской области сегодня утром сообщили, что в больницу поступили десять детей, у семи из них в крови обнаружен этанол в различной концентрации. В Первоуральск выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом, дети осмотрены. Оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное. При полной нормализации состояния дети будут выписаны.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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