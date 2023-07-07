В больнице остаются двое из десяти детей, отравившихся алкоголем в Первоуральске

Восемь подростков выписаны из педиатрического отделения Первоуральской больницы в удовлетворительном состоянии, – сообщает минздрав Свердловской области. Еще двое детей продолжают лечение.

К расследованию инцидента подключилось и управление Роспотребнадзора. Там сообщили, что в крови у несовершеннолетних обнаружен этанол. Метанол и психотропные вещества по результатам анализов не выявлены.

«Организован комплекс мероприятий, направленных на установление причин произошедшего. Проводится уточнение перечня продукции, послужившей причиной отравления, с целью отбора проб для проведения лабораторных исследований», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, вчера в Первоуральске десять детей 11-12 лет отравились алкоголем. Все они были доставлены в больницу, двое попали в реанимацию. Проверку по факту отравления организовали региональные ГУ МВД, СУ СКР и прокуратура. На месте, где вчера отдыхали дети, нашли бутылки из-под водки, коньяка и пива. Алкоголь подросткам купила 20-летняя знакомая. Дети на учете в ПДН не состояли.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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