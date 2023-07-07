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Пятница, 7 июля 2023, 12:02 мск

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Областной суд отказался смягчать наказание Наргизе, которая пыталась продать родного сына

Свердловский областной суд не стал смягчать наказание Наргизе Айтматовой, которая летом прошлого года пыталась продать родного сына за 300 тысяч рублей. Женщина отправится в колонию общего режима на 5 лет. Приговор вступил в силу.

Напомним, в апреле этого года Верх-Исетский районный суд признал Айтматову виновной по ст. 127.1 ч. 2 пп. «б», «з» УК РФ «Торговля людьми». Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима. Но Наргиза подала апелляцию, в которой просила назначить ей более мягкое наказание, в том числе не связанное с лишением свободы. Адвокат же просил отсрочку исполнения приговора до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста.

«Свердловский областной суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, не нашел оснований для вмешательства в приговор суда первой инстанции. Таким образом, он вступил в законную силу, – сообщили в пресс-службе суда. – В настоящее время сын осужденной, которого она пыталась продать, передан родственникам и находится за пределами Российской Федерации».

Наргизу Айтматову задержали с поличным 10 августа 2022 года в Екатеринбурге. За пару недель до этого она разместила в социальных сетях объявление с предложением купить ее семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей. Информацией заинтересовалась общественная организация «Альтернатива», которая борется с торговлей людьми. Волонтеры связались с Наргизой и договорились о сделке. Перед встречей женщина попросила задаток, и ей перевели деньги. В назначенный день мать действительно пришла с сыном в условленное место и показала все документы на мальчика. После того как она получила от «покупателей» остальные 290 тысяч рублей, женщину задержали правоохранители. В суде женщина пояснила, что имеет нескольких детей, у сына от первого брака не очень хорошие отношения с ее новым мужем. А так как семья очень большая и содержать ее сложно, то решила пристроить сына в хорошие руки, таким образом дав ему шанс на лучшую жизнь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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