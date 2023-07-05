Наргиза, которую осудили за продажу сына на 5 лет колонии, просит смягчить наказание

В пятницу, 7 июля Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию на приговор Наргизе Айтматовой, которую осудили на 5 лет колонии за попытку продать родного сына.

«Наргиза Айтматова просит суд апелляционной инстанции назначить ей более мягкое наказание, в том числе не связанное с лишением свободы, а ее защитник – отсрочку исполнения приговора до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, в апреле 2023 года Наргизу признали виновной по ст.127.1 ч.2 пп. «б», «з» УК РФ (Торговля людьми). Верх-Исетский суд Екатеринбурга назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Уроженка одной из бывших советских республик была задержана с поличным 10 августа 2022 года в Екатеринбурге. За пару недель до этого она разместила в социальных сетях объявление с предложением купить ее семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей. Информацией заинтересовалась общественная организация «Альтернатива», которая борется с торговлей людьми. Волонтеры связались с Наргизой и договорились о сделке. Перед встречей женщина попросила задаток, и ей перевели деньги. В назначенный день мать действительно пришла с сыном в условленное место и показала все документы на мальчика. После того как она получила от «покупателей» остальные 290 тысяч рублей, женщину задержали правоохранители.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/793329.html

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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