Врачи рассказали, что можно и нельзя делать в жару

Аномальная жара сохранится в Свердловской области до середины недели. Медики напомнили основные правила поведения: не гулять в пик зноя, употреблять много чистой питьевой воды, отказаться от курения и алкоголя, изменить рацион.

«Без особой необходимости не стоит выходить на улицу в полуденные часы, лучшее время для прогулок или других активностей – утро и вечер. При этом одежду следует выбирать легкую, светлую, свободного кроя, из натуральных тканей, – сообщили в минздраве Свердловской области. – Летом особенно важно постоянно восполнять водный баланс, употребляя не менее 1,5-2 литров воды в сутки. Это простейшее правило не только восполнит потерянную влагу, но и уменьшит нагрузку на сердце, особенно при занятии физическим трудом. Оптимально пить чистую негазированную воду небольшими порциями в течение всего дня. Сладкие напитки плохо утоляют жажду и к тому же заставляют стремительно подниматься и падать уровень сахара в крови. Хорошими жаждоутоляющими свойствами обладают зеленый и черный чай, айран».

Если вы собираетесь на улицу, нужно избегать прямых солнечных лучей, передвигаться в тени. Не забывайте надевать головной убор. Перед выходом из дома стоит нанести на кожу солнцезащитный крем.

Режим питания в жару лучше поменять. Диетологи рекомендуют так называемый смещенный режим, при котором основные приемы пищи переносят на более прохладное время суток. Например, завтракать до 6 утра, обедать в 11 часов, ужинать в 18 часов, второй ужин запланировать на 20-21 час. Калорийность суточного питания в жаркие дни распределяется так: завтрак – 35%, обед – 25%, ужин – 25%, вечерний перекус – 15%.

«Я бы посоветовала придерживаться в жаркие дни принципа «легкая еда по чуть-чуть». Самым лучшим будет ограничить употребление жареной, копченой, жирной еды, консервов, фастфуда, мяса и животных жиров, – подчеркнула главный внештатный диетолог минздрава Свердловской области Ирина Бородина. – Откажитесь от наваристых первых блюд. Необходимо есть больше зелени, овощей, фруктов. Мясо лучше заменить рыбой, на гарнир употреблять крупы, овощи, зелень, а на десерт вместо тортов – ягоды и фрукты. Включайте в рацион больше растительной и молочной пищи, отдавайте предпочтение не горячим, а холодным супам: окрошке, свекольнику, холодным овощным блюдам».

Дачникам врачи советуют в ближайшие дни отказаться от работ, лучше дождаться, когда жара спадет. И тем более не следует работать на грядках: положение с низко наклоненной головой увеличивает риск инсульта.

Если вы решили провести жаркие дни возле водоема, выбирайте безопасные пляжи и специально оборудованные бассейны. Как бы ни был велик соблазн, избегайте длительного пребывания в воде, так как переохлаждение организма приводит к спазму мышц. Не купайтесь в период максимальной солнечной активности – отражение лучей от воды вызывает дополнительное воздействие солнца на кожу и может привести к ожогам.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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