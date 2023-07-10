В Роспотребнадзоре посоветовали сократить рабочий день в жару

В Роспотребнадзоре напомнили, что при чрезмерной жаре рабочий день следует сокращать. Существуют нормы для тех, кто работает в офисе и на открытом воздухе.

«Если вы работаете в помещении, при повышении температуры до 28,5 градуса рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час, при 29 °C – на 2 часа, при 30,5 °C – на 4 часа, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях».

Если вы работаете на улице, для защиты от теплового удара нужно использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Работодателям рекомендуют допускать к работе на улице в жару только людей от 25 до 40 лет. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, не должна превышать 4-5 часов, а без специальной одежды – 1,5-2 часа.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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