Екатеринбург ставит температурные рекорды летней жары

Аномальная жара в Екатеринбурге продлится до среды. В минувшие сутки в городе была зафиксирована максимальная в этом году температура воздуха +34,7 °C. Но уже сегодня погода в уральской столице может установить новый температурный рекорд. По прогнозам синоптиков, в понедельник днем воздух прогреется до +34…+36 °С, а 11 июля ожидается +37°.

Метеоролог Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» отмечает, что аномальная жара будет наблюдаться преимущественно на юге Свердловской области.

«В первой половине недели в указанные районы будет поступать тропическая воздушная масса из Средней Азии. Горячий воздух распространяется по западной периферии антициклона с центром над Казахстаном. Кроме того, выносу тепла способствует циклон над европейской частью страны. Пик жары в южных районах Свердловской области придется на вторник, когда температура воздушной массы достигнет +25 градусов», – пишет синоптик.

На севере области, напротив, ожидаются дожди и грозы из-за атмосферного фронта. В отдельных районах количество осадков может возрастать до 15-20 мм.

«Исключительно теплая погода закончится в среду. Вечером 12 июля холодный фронт с Запада начнет движение через регион. Скорее всего, через Екатеринбург он пройдет в ночь на четверг, поэтому в городе он отметится только дождем, без грозы. А вот дальше на восток фронт будет двигаться уже днем 13 июля, где его будет сопровождать грозовая активность», – сообщает Алексей Пулин.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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