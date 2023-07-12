МЧС предупредило о рисках железнодорожных аварий из-за жары

Аномальная жара в ряде регионов повышает риски деформации железнодорожного полотна. А это может привести к авариям, предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По данным института, жара на 3-8° выше средних климатических значений установилась в южных районах Уральского федерального округа, Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.

«В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна», – говорится в сообщении на сайте института.

На Южном Урале дневные температуры превысили +36 градусов, в отдельные дни – +40, а ночные – +28. В Екатеринбурге 9 июля воздух прогрелся до +34,7 градусов, а прогнозы обещали температуру до +37.

Москва, Наталья Рязанова

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