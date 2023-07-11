Специалист по климат-контролю объяснил, как нельзя охлаждать квартиру в жару

В Екатеринбурге установилась аномальная жара, сегодня был побит абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Многие уральцы гуглят, как охладить квартиру или офис, если нет кондиционера. Один из самых популярных советов – установить увлажнитель воздуха, распрыскивать воду из пульверизатора или растянуть на окнах мокрые простыни. Однако, как объяснил Антон Зайгаров, специалист по климат-контролю помещений, делать нельзя ни первого, ни второго, ни третьего.

«Да, если вы увлажните воздух, температура опустится на 1-2 градуса. Но это, во-первых, не принесет вам облегчения, а во-вторых, может только усугубить ситуацию. Наверняка все слышали, что сухой жар переносится легче, и это правда. Если помещение слишком увлажнено, вашей естественной системе терморегуляции будет сложнее справляться с жарой – потоотделение будет не таким интенсивным, а именно этот процесс помогает нам переносить высокую температуру. Плюс влажный и горячий воздух затрудняет дыхание. Сравните, где вам проще дышится, – в русской бане или финской сауне при равных температурах. Думаю, вопрос отпадет сам собой», − сказал он.

По словам собеседника агентства, хороший способ охлаждения помещения – это обдув. «По вечерам проветривайте помещение, когда нет сильной жары, устраивайте сквозняк. Днем включайте вентиляторы», − посоветовал специалист.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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