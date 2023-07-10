В Академический район запустят троллейбус

С 1 августа в Академическом районе начнет курсировать троллейбус № 28.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, маршрут пройдет от конечной остановки «Академгородок» по улице Амундсена – Сахарова – Вильгельма де Геннина – Краснолесье – Амундсена – Щорса до конечной остановки «ЦПКиО».

На линию выйдут новые троллейбусы от белорусского производителя «Белкоммунмаш», закупленные городом в прошлом году. Машины оснащены валидаторами для оплаты проезда, кондиционером с системой климат-контроля, USB-розетками, устройством вызова экстренных оперативных служб, видеонаблюдением и системой контроля за состоянием водителя. Кроме того, новые троллейбусы будут низкопольными для удобства маломобильных граждан.

Всего Екатеринбург приобрел 50 новых троллейбусов. Поставки машин начались в марте и продолжатся до конца 2023 года. На обновление городского троллейбусного парка ушло более 1,4 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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