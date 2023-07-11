В Екатеринбурге возросло число избирателей

За полгода в Екатеринбурге почти на 7000 возросло число горожан, обладающих активным избирательным правом.

Как сообщает Ленинский теризбирком, по состоянию на 1 июля 2023 года в городе зарегистрировано 1 млн 126 тысяч 644 избирателя. В начале января этот показатель составлял 1 119 075 человек.

Больше всего избирателей живет в Чкаловском районе – около 210 тысяч человек, меньше всего – в Академическом, около 80 тысяч.

Напомним, в сентябре екатеринбуржцы выберут новых депутатов городской думы. В этом году выборы пройдут по новой схеме: 25 мандатов разыграют по одномандатным округам, еще 10 – по партийным спискам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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