После аномальной жары Свердловскую область накроют дожди

Еще один день аномальной жары предстоит пережить уральцам. По данным Уралгидрометцентра, сегодня в юго-восточных районах Свердловской области температура воздуха поднимется до +34…+39 °C. Но уже завтра вечером на Средний Урал придут дожди.

«Атмосферный фронт, несущий кратковременные дожди, сильные ливни и грозы при шквалистом ветре 25-27 м/с доберется до восточных окраин региона в ночь на 13 июля, а западная половина Свердловской области окажется в зоне фронта раньше: во второй половине дня и вечером 12 июля. Вслед за фронтом с Европейской территории России на Урал поступит прохладный воздух, температура понизится на 10-12°. Возобновление зноя в период 13-18 июля не ожидается: преобладающая температура ночью 9-14°, днем 18-24°. Ожидается преобладание значительной облачности, регулярные кратковременные дожди», – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Накануне, 10 июля, в Екатеринбурге воздух раскалился до рекордных +38,3 °C. Прежде температурный максимум для этих суток регистрировался в 2020 году (35,5°). Напомним, самая высокая температура воздуха для Екатеринбурга за весь период метеонаблюдений составляет +39,1 °C – такое значение было зафиксировано 16 июля 2020 года. Сегодняшний день может побить и этот рекорд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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