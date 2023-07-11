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Вторник, 11 июля 2023, 15:12 мск

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МЧС предупреждает о ливнях и граде в Свердловской области

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает МЧС, 12 и 13 июля в отдельных районах ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы и крупный град. Вероятно шквалистое усиление ветра до 27 м/с.

Причина погодных изменений – атмосферный фронт, который движется с Европейской территории Росси на Урал. Вслед за ним в Свердловскую область придет похолодание, температура воздуха понизится на 10-12 °C.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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