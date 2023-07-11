Годовалый ребенок выпал из окна, пока пьяные родители спали

В Чкаловском районе Екатеринбурга следователи проводят проверку по факту падения из окна 5-го этажа годовалого ребенка.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, несчастный случай произошел накануне вечером в общежитии на улице Титова. В этот момент в комнате находились мать ребенка 1985 г.р., ее сожитель 1987 г.р. и двое детей – 2020 и 2022 г.р. Взрослые спали после употребления алкоголя, дети играли. В какой-то момент младший ребенок подобрался к открытой настежь створке окна, после чего выпал на улицу. Он получил тяжелые травмы и доставлен в больницу. «По предварительным данным, сведений о том, что ребенок мог получить травму в результате умышленных противоправных действий посторонних лиц, не имеется», – уточнил Шульга. Информация о семье изучается.

В полиции добавили, что второй ребенок, девочка, в данный момент тоже помещена в медицинское учреждение. Мать и отчим мальчика уже привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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