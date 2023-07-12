Врачи стабилизировали состояние годовалого ребенка, выпавшего из окна на Вторчермете

Медики продолжают бороться за жизнь годовалого мальчика, который выпал из окна общежития на Вторчермете.

«Состояние ребенка удалось стабилизировать, но оно остается тяжелым. Проводится весь комплекс мероприятий по лечению и уходу за маленьким пациентом», – сообщили в свердловском минздраве.

Несчастный случай произошел вечером 11 июля в доме на улице Титова. По данным следствия, мальчик играл с трехлетней сестрой, пока родители спали после распития алкоголя. В какой-то момент младший ребенок подобрался к открытой настежь створке окна и выпал с пятого этажа. При падении малыш получил тяжелые травмы.

Мать и отчима мальчика уже привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Старший ребенок, девочка, сейчас также находится в больнице.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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