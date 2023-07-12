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Среда, 12 июля 2023, 08:08 мск

Новости Екатеринбург

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В Академическом возле дома обнаружили труп (ФОТО)

В Академическом районе на улице Рябинина возле жилого дома обнаружен труп. По словам очевидцев, мужчина выпал из окна.

«Сегодня услышали сигнал реанимации. Выглянули в окно. Стоит машина, а рядом труп накрыт пакетом, мозги на тротуаре. Сейчас полиция приехала, но ничего не говорят, не комментируют», – рассказала «Новому Дню» жительница дома.

В местном чате говорят, что из окна выпал мужчина. Носит ли смерть криминальный характер, пока неизвестно. «Новый День» запросил комментарии в СУ СКР по Свердловской области (там сообщили, что информации по данному факту пока нет) и УМВД по Екатеринбургу. Как только они поступят, будут опубликованы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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