Сотрудник ГБР рассказал про мужчину, выпавшего с 18-го этажа в Академическом: он был пьян

Сотрудник группы быстрого реагирования рассказал подробности утреннего ЧП в Академическом, когда жители обнаружили у дома труп человека. За полчаса до падения его видели живым: мужчина спал пьяным на лавочке у дома.

«Я сегодня был старшим смены группы быстрого реагирования. В 08:01 поступил вызов, что два молодых человека спят на лавочке. Когда мы к ним подошли, тот, что позже выпал из окна, был в стельку пьян. Его друг более-менее трезвый. Мы проводили их до дома, до квартиры на 18-м этаже. Сразу после нашего ухода парень вышел в окно. Вызов об обнаружении тела поступил в 08:47, – рассказал «Новому Дню» старший смены группы быстрого реагирования Максим Проданчук. – Его друг ушел минут через 15 после того, как тот выпрыгнул. Со стороны посмотрел на своего уже мертвого собутыльника и скрылся в район Широкой Речки. Криминал здесь замешан вряд ли, потому что они не ругались. И тот молодой человек, который в итоге скрылся, помогал вести своего пьяного друга домой. Он еще проронил такую шутку: «Будешь так много пить, тебя в Вагнер заберут». После этих слов молодой человек, который потом сбросился, побежал в сторону дороги, чтобы броситься под машину. Мы его остановили».

Как ранее писал «Новый День», сегодня утром у дома на улице Рябинина, 47, обнаружили труп мужчины. Рядом стояла реанимация, но врачи лишь констатировали смерть.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области и в УМВД по Екатеринбургу инцидент по-прежнему не прокомментировали.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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