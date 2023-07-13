На уральских водоемах погибло уже 40 человек, в том числе 7 детей

В Свердловской области наблюдается резкий рост чрезвычайных происшествий на воде. По состоянию на 13 июля погибло уже 40 человек, в том числе семеро детей.

Об этом сообщил на пресс-конференции замначальника ГУ МЧС Свердловской области Алексей Морозов. Статистика по месяцам выглядит так: 11 человек, в том числе двое детей, погибли в мае; 10, в том числе один ребенок – в июне; 13 человек, из которых четверо детей – за первую половину июля. Сейчас жара спала, но, по мнению специалиста, это не слишком спасет ситуацию. «То, что жара заканчивается, не означает, что люди перестанут купаться, ходить на рыбалку, отдыхать на воде», – отметил он.

Причины из года в год остается одними и теми же. Взрослые чаще всего тонут в состоянии алкогольного опьянения, дети – из-за отсутствия надзора. Алексей Морозов также отметил, что подростки и молодежь, когда приезжают на водоемы большой компанией, зачастую не следят друг за другом, из-за чего не успевают вызвать помощь.

Напомним, позавчера на Шиловском пруду в Березовском городском округе на глазах у товарищей утонул 20-летний парень. 6 июля в Первоуральске погиб 16-летний подросток, который тоже отдыхал на берегу с компанией. В воскресенье, 9 июля, еще один юноша утонул в поселке Нижняя Синячиха. Они с другом отправились на реку, но товарищ, накупавшись, ушел домой, оставив друга одного.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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