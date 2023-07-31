На Белоярском водохранилище утонул 14-летний мальчик

В воскресенье, 30 июля, на Белоярском водохранилище утонул 14-летний подросток. В СУ СКР Свердловской области начали процессуальную проверку.

«Проведен осмотр места происшествия, тело умершего направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти (согласно предварительным данным осмотра, признаков криминальной смерти нет). Опрашиваются очевидцы, выполняются иные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение. К сожалению, трагедии на воде происходят нередко. Что касается тех ситуаций, когда пострадавшими от таких инцидентов являются дети, то в подавляющем большинстве случаев причиной тому служит недосмотр со стороны взрослых – родителей или иных законных представителей», – заявили в СУ СКР.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что подросток учился в школе, жил с родителями, воспитывался в полной благополучной семье, которая на учёте в ПДН не состояла.

Как уже сообщал «Новый День», по состоянию на 13 июля в Свердловской области погибло на воде 40 человек, в том числе семеро детей. Из них 13 человек утонули в первой половине июля.

Заречный, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»