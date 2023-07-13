«Горит уже неделю, а нам говорили: не бойтесь, пожар далеко», – на вопросы жителей Шайдурихи ответил губернатор (ФОТО, ВИДЕО)

В село Шайдуриху, где прошлым вечером сгорело больше 41 здания, включая жилые дома и дачи, сегодня приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он встретился с жителями поселка, объяснил, на какую помощь они могут рассчитывать, и пообещал вернуться через две недели, чтобы проверить, как идет восстановление сгоревших домов.

Губернатор ответил на вопросы жителей Шайдурихи

Людей волновало не только восстановление домов и документов – у некоторых, например, не оказалось даже прописки в Шайдурихе, но и получение компенсации за потерянное имущество. Куйвашев объяснил, что тем, кто потерял единственное жилье, но не был зарегистрирован, помогут работники прокуратуры, а тем, кто лишился еще и одежды, мебели, бытовой техники дополнительно выплатят по 100 тысяч рублей на человека.

Большинство вопросов было решено на месте – Куйвашев сразу отметил, что схема работы с погорельцами отработана, поскольку регион уже столкнулся с пожарами в мае, когда сгорели два десятка домов в Сосьве. Но некоторые люди жаждали справедливости, поэтому задавали очень жесткие вопросы. Например, кто виноват в том, что на сигналы уральцев, сообщавших, что огонь из леса подбирается к жилью, не реагировали ответственные службы?

«Горит уже неделю, дыма стояли за озером, а нам [по номеру 112] отвечали: мол, не беспокойтесь, очаг пожара далеко. Ветер развернулся – и огонь это расстояние прошел за два-три часа», − рассказал один из местных жителей.

«Ведь был человек, который получал информацию, но не принимал никаких решений. Кто виноват?» – спросил другой.

«Виноват тот, кто поджег…» − начал было Куйвашев, но его перебили.

«Нет, виноват тот, кто не среагировал», − эмоционально высказался один из спрашивавших.

«Я не специалист в тушении лесных пожаров, но знаю, что его тушить сложно – даже добраться сложно. Чтобы правильно окопать, сделать встречный пал – это целое искусство. Вы задайтесь лучше вопросом, кто поджег», − предложил губернатор.

«Но мы неделю ждали, звонили!» − едва не хором стали объяснять шайдуровцы.

«Насколько я получил информацию, поднялся ветер, вы же все видели сами, пожар превратился в верховой…» − опять стал объяснять Куйвашев.

«У нас ветер виноват? Вопрос в том, что реакции не было», − в очередной раз разговор вернулся к поиску виновного в бездействии.

«Насчет этого будем разбираться. Возбуждено уголовное дело. Виновный будет наказан, − пообещал глава региона и продолжил. − Я в такой же ситуации, как и вы, – вчера мне сообщили, что идет пожар, что сгорели дома, а я сегодня думаю, как это все восстанавливать. Вот стоят специалисты – МЧС, природных ресурсов, Авиалесохраны, у них надо, наверно, спрашивать [кто виноват в бездействии]».

Глава минприроды Свердловской области Денис Мамонтов объяснил, что в 10 километрах от Шайдурихи действительно был пожар, который и видели в течение недели жители села. Там огонь тушили сотрудники Авиалесоохраны. Но огонь пришел в населенный пункт из другой точки, в 7 километрах от Шайдурихи, и этот очаг пожарные обнаружили только накануне вечером. «Вертолет с парашютистами был над пожаром, но был сильный ветер, и вертолетчик, КВС, принял решение не сбрасывать людей в очаг пожара, и улетел на Алапаевск. Переждали ветер − когда обратно возвращались, пожар уже был здесь», − объяснил Мамонтов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Владислав Тринько

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