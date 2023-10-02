В Шайдурихе достраивают новые дома для погорельцев

В пострадавшем от сильного пожара селе Шайдуриха Невьянского района Свердловской области завершается строительство домов для погорельцев.

Как сообщили в ДИПе, строители уже заложили 13 фундаментов и смонтировали 11 коробок домов. Впереди устройство теплового контура, внутренней отделки, полов и стен. У двух коттеджей выполнен монтаж цокольных плит, полов и стен и подкладного бруса по сваям.

Всего здесь будет смонтировано восемь коттеджей площадью 42 квадратных метра, два дома площадью 54 квадратных метра и по одному дому в 72 квадратных метра, 91 и 108 квадратных метра. Завершить работы планируется до конца ноября.

Напомним, пожар в старинном селе Шайдуриха начался вечером 12 июля. Из-за сильного ветра огонь распространялся слишком быстро. Всего был уничтожен 41 дом, из них 13 использовались как постоянное жилье, остальные – как дачи. Без крова остались 35 человек, в том числе трое детей. В пожаре погибла 71-летняя женщина, двое мужчин получили ожоги кистей и ног.

13 июля в село приехал губернатор Евгений Куйвашев. Он объяснил погорельцам, на какую помощь они могут рассчитывать. Некоторые жители задавали очень жесткие вопросы, например, кто виноват в том, что на сигналы уральцев, сообщавших, что огонь из леса подбирается к жилью, не реагировали ответственные службы.

Невьянск, Елена Владимирова

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