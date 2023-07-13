В селе Шайдуриха сгорел 41 дом. Без крова остались 35 человек

В селе Шайдуриха Невьянского района Свердловской области во время крупного пожара сгорел 41 дом. Свое жилье потеряли 35 человек.

Об этом сообщает ДИП со ссылкой на главу Невьянска Александра Берчука. Мэр уточнил, что только в 13 домах из 41 люди проживали постоянно. Среди 35 человек, потерявших жилье, трое детей. 28 сгоревших домов использовались как дачи или хозяйственные постройки.

Вечером 12 июля в Шайдуриху приехали колонны автобусов, чтобы эвакуировать людей в пункты временного размещения в ДК Невьянска. «Все желающие уехали сюда, но на сегодняшний день родственники предложили им переехать на время к себе. Поэтому в пункте временного размещения на эту ночь народа нет», – заявил Берчук.



Сейчас полиция охраняет село, чтобы не допустить мародерства. Тушение пожара продолжается.

В Шайдурихе работают руководитель ГУ МЧС региона Виктор Теряев и министр общественной безопасности области Александр Кудрявцев.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что сгоревшие дома жителей Шайдурихи будут восстановлены. С утра начнется работа по оценке ущерба.

Невьянск, Елена Владимирова

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