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Четверг, 13 июля 2023, 09:53 мск

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Погорельцам из Шайдурихи начали собирать гуманитарную помощь

В Екатеринбурге начали собирать первую партию гуманитарной помощи для пострадавших от страшного пожара в селе Шайдуриха. Процесс организовали волонтеры свердловского Дома добровольцев.

Как сообщает ДИП, в состав сборного груза войдут продукты длительного хранения, средства личной гигиены, постельное белье. На месте добровольцы уточнят, в чем еще погорельцы нуждаются в первую очередь. Наличие необходимых вещей проверят на складе Дома добровольцев, а также передадут информацию о потребностях пострадавших благотворителям.

Ночью также заработал пункт «Народного фронта» на ул. Хохрякова, 9, для сбора гуманитарной помощи жителям Шайдурихи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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