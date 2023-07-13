Пожар в Шайдурихе локализован

Крупный пожар в селе Шайдуриха локализован на площади 4100 кв.м.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщают, что сейчас все силы и средства сосредоточены на ликвидации отдельных очагов возгорания. Планируется задействовать и авиацию – вертолеты МИ-8 МЧС России и министерства обороны. Также в готовности находится самолет-амфибия БЕ-200 ЧС, ночью он прибыл в Екатеринбург.

Всего к тушению пожара привлечено 137 человек и 46 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Как уже сообщал «Новый День», в селе сгорел 41 дом. Свое жилье потеряли 35 человек, в том числе трое детей. Глава Невьянска Александр Берчук уточнил, что только в 13 домах из 41 люди проживали постоянно. Остальные использовались как дачи или хозяйственные постройки.

Вечером 12 июля в Шайдуриху приехали колонны автобусов, чтобы эвакуировать людей в пункты временного размещения в ДК Невьянска. «Все желающие уехали сюда, но на сегодняшний день родственники предложили им переехать на время к себе. Поэтому в пункте временного размещения на эту ночь народа нет», – заявил Берчук.

Невьянск, Елена Владимирова

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