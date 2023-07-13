Во время масштабного пожара в Шайдурихе погибла пожилая женщина

Во время разбора завалов после пожара в селе Шайдуриха обнаружили тело 71-летней местной жительницы. Ее муж тоже пострадал, он обратился в скорую помощь с ожогами, и сейчас находится в пункте временного размещения в Невьянске.

Информацию публикует канал «Не для протокола», близкий к администрации губернатора. В департаменте информполитики губернатора Свердловской области информацию о гибели одного человека подтверждают. Также говорится о двоих пострадавших.

«Зарегистрировано два обращения. Одно от мужчины, получившего ожоги нижних конечностей, он был госпитализирован в Невьянскую ЦРБ. Его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное. Еще один мужчина получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте, от госпитализации отказался», – сообщили в ДИПе.

Напомним, накануне вечером начался масштабный пожар в селе Шайдуриха Невьянского района. Из-за сильного ветра огонь распространялся слишком быстро. Всего был уничтожен 41 дом, из них 13 использовались как постоянное жилье, остальные – как дачи. Без крова остались 35 человек, в том числе трое детей.

Сегодня утром пожар был локализован на площади 4100 квадратных метров. Жители села эвакуированы в Невьянск, где на базе дома культуры создан пункт временного размещения. Но многие разъехались по родственникам.

Тушение очагов пожара продолжается.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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