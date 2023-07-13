По факту гибели 71-летней женщины на пожаре в Шайдурихе возбудили уголовное дело

По факту обнаружения тела 71-летней женщины на пожаре в Шайдурихе СУ СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, погибшая была жительницей Верхней Пышмы. В Шайдуриху она с мужем приехала на дачу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что останки были обнаружены в сгоревшей бане по улице Свердлова, 8.

«Сотрудники уголовного розыска, с большой долей вероятности, предполагают, что это хозяйка дома, жительница Верхней Пышмы Вера Гайко, 1952 г.р., которая вместе с супругом в день ЧП находились на даче. Когда дом загорелся, они оба выбежали, чтобы укрыться в безопасном месте. Однако глава семьи по пути на пустырь, где было меньше едкого дыма, решил вернуться за документами, рекомендовав жене находиться в безопасном месте. Когда он открыл дверь своего дома, ему тут же обожгло лицо – так он документы и не спас. В итоге мужчину доставили в больницу Невьянска, но госпитализация ему не потребовалась, после оказания медпомощи он остался в пункте временного размещения местного дворца культуры. Больше он супругу не видел», – рассказал Горелых.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что причина смерти будет установлена в рамках следственных мероприятий. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела СК России и полицейских.

Напомним, сегодня утром во время разбора завалов после пожара в селе Шайдуриха обнаружили тело 71-летней местной жительницы. Ее муж тоже пострадал, он обратился в скорую помощь с ожогами, и сейчас находится в пункте временного размещения в Невьянске. Еще один пострадавший мужчина из села госпитализирован в ЦРБ Невьянска с ожогами ног, его состояние удовлетворительное.

Накануне вечером начался масштабный пожар в селе Шайдуриха Невьянского района. Из-за сильного ветра огонь распространялся слишком быстро. Всего был уничтожен 41 дом, из них 13 использовались как постоянное жилье, остальные – как дачи. Без крова остались 35 человек, в том числе трое детей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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