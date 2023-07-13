В департаменте лесного хозяйства объяснили, почему пожар у Шайдурихи начали тушить спустя 3 часа после обнаружения

В департаменте лесного хозяйства по УрФО сообщили, что пожар в Невьянском лесничестве близ Аятского водохранилища был обнаружен только вчера в 16:20, а не несколько дней назад, как пишут местные жители. Но сразу же высадить на участок десант не получилось из-за сильного ветра. В итоге за три часа огонь распространился на 7 километров и дошел до села Шайдуриха.

«Региональной диспетчерской службой лесного хозяйства Свердловской области 12 июля в 16:20 был зарегистрирован лесной пожар № 40 в Невьянском лесничестве на площади 0,8 га. После получения информации диспетчером борт МИ-8 с шестью парашютистами-десантниками пожарной службы был направлен из Сосьвы в Невьянское лесничество. Но из-за высоких порывов ветра до 28 м/с и грозовой активности высадка десанта была не возможной, – сообщили в департаменте. – Командир экипажа принял решение уйти на Алапаевский аэродром, чтобы ожидать стабилизации погоды».

При этом на место пожара был направлен борт Ми-8, который должен был следить за обстановкой. Экипаж сообщил, что из-за ветра пожар быстро распространяется в сторону Шайдурихи. Поэтому пожарный десант решили высадить на поляну у села. Сделать это получилось в 19:20. К тому моменту пожар распространился уже на 7 километров.

«Предварительная причина пожара – переход с земель иных категорий (от водоохранной полосы водохранилища Аятского), – подтверждается информацией съемки квадрокоптера с тепловизором. Кромки пожаров в Березовском лесничестве и пожара в Невьянском лесничестве не соприкасаются», – сообщили в департаменте.

Сейчас рядом с деревней Пьянково Невьянского района работают техника и специалисты Уральской авиабазы, которые прокладывают минерализованную полосу. Произведено обследование с помощью беспилотного летательного аппарата с тепловизором.

Пожар вокруг Шайдурихи опахан с двух сторон. Тушение локализованного участка продолжается.

Напомним, накануне вечером начался масштабный пожар в селе Шайдуриха Невьянского района. Из-за сильного ветра огонь распространялся слишком быстро. Всего был уничтожен 41 дом, из них 13 использовались как постоянное жилье, остальные – как дачи. Без крова остались 35 человек, в том числе трое детей. В пожаре погибла 71-летняя женщина, двое мужчин получили ожоги кистей и ног.

Добавим, что до пожара в Шайдурихе было 170 домов, включая дачные. Вместе с дачниками население села составляет 365 человек.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/800871.html

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»