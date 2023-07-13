На трассе Екатеринбург – Невьянск спецтехника убирает горящие деревья (ФОТО)

На трассе Екатеринбург – Невьянск рабочие с помощью спецтехники валят задетые лесным пожаром деревья. Как сообщил «Новому Дню» очевидец, из-за этого периодически на дорогах перекрывают движение. Однако больших пробок нет. На трассе наблюдается небольшое задымление, но оно не мешает водителям.

Напомним, накануне сильный пожар обрушился на старинное село Шайдуриха, которое находится в 28 километрах от Невьянска. Огонь уничтожил 41 жилой дом, без крова остались 35 человек, в том числе трое детей. В пожаре погибла 71-летняя женщина, ее пожилой супруг госпитализирован с ожогами ног.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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