Авиация МЧС сбросила на Шайдуриху 180 тонн воды

В селе Шайдуриха продолжают ликвидировать отдельные очаги крупного пожара. Как сообщает ГУ МЧС, с воздуха пожар тушат воздушные суда: вертолеты МИ-8 МЧС России и Минобороны и самолет-амфибия БЕ-200 ЧС МЧС. Авиация уже сбросила на горящее село более 180 тонн воды. Для разведки обстановки в зоне пожара задействована беспилотная авиационная система. С населением работают психологи МЧС России. Всего к ликвидации возгорания привлечена группировка в количестве более 250 человек и 68 единиц техники.

Как уже сообщал «Новый День», накануне вечером в селе Шайдуриха Невьянского района начался масштабный пожар. Из-за сильного ветра огонь распространялся слишком быстро. Всего был уничтожен 41 дом, из них 13 использовались как постоянное жилье, остальные – как дачи. Без крова остались 35 человек, в том числе трое детей. В пожаре погибла 71-летняя женщина, двое мужчин получили ожоги кистей и ног. Добавим, что до пожара в Шайдурихе было 170 домов, включая дачные. Вместе с дачниками население села составляет 365 человек.

И.о. директора Уральской авиабазы Александр Петров прокомментировал: «Ликвидация возгораний в указанном районе велась с 10 июля. Во второй половине дня 12 июля из-за шквалистого и порывистого ветра в условиях экстремально высокой температуры воздуха огонь за два часа продвинулся на семь километров в сторону села Шайдуриха, став возможной причиной пожара в населённом пункте. А в последствии площадь пожара разрослась с 0,8 гектара до 700 гектаров». Тушение лесного пожара в Невьянском районе осложняется его труднодоступностью: территория заболочена и технике сложно подобраться к очагам возгорания.

Невьянск, Елена Владимирова

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